Путин заявил, что выборы в России пройдут в установленные законом сроки

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы в стране пройдут в установленные законом сроки. Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия».

«Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в сентябре будет избран девятый созыв Государственной думы, а в ряде регионов состоятся выборы в законодательные и представительные органы власти.

Президент также выразил уверенность, что предстоящая избирательная кампания будет открытой и честной. По его словам, доверие граждан к демократическим институтам является важным условием устойчивости политической системы.

Путин отметил, что поддерживает конструктивные рабочие отношения со всеми парламентскими партиями. Он напомнил, что участвовал в создании «Единой России», и пожелал партии успешной работы и удачи на предстоящих выборах.