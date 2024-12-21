Песков назвал «Орешник» абсолютной революцией в технологиях вооружений

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» является абсолютной революцией в технологиях вооружений, так как она на поколение опередила ныне существующие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Это, действительно, абсолютная революция в технологиях вооружений», — заявил он.

По его словам, ракета «Орешник» при этом не является ядерным оружием.

Песков таким образом прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, предложившего в ходе прямой линии устроить «технологическую дуэль» с Западом, чтобы развеять их уверенность в уязвимости «Орешника».

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия уверена в силе своих вооружений, обеспечивающих безопасность страны, и, в частности, в исходе гипотетической дуэли между «Орешником» и американской системой противоракетной обороны.