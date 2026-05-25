Песков подтвердил заявление Минобороны об ударах «Орешником» по Украине

Минобороны России указало причины ударов «Орешником» по военным объектам на Украине в своем заявлении, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС .

«Об этом было сказано в заявлении Минобороны РФ, надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», — ответил представитель Кремля на вопрос, являются ли удары по военным целям на Украине ответом на налет БПЛА на колледж в Старобельске.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 24 мая российская армия атаковала баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими «Искандерами», гиперзвуковыми «Кинжалами», крылатыми «Цирконами» и другими видами вооружений объекты ВПК, военную инфраструктуру, пункты главного командования и разведки республики.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти действия ответом на удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР, в результате которого погиб 21 человек и более 60 пострадали.