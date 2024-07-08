Путин предложил наладить систему отпусков для участников СВО

Президент Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. Об этом он сказал во время встречи с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

«Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю. Будем работать над этим», — процитировало главу государства РИА «Новости».

Путин также предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу, например, для начала 10 тысяч рублей. Кроме того, президент решил подумать над идеей создания в России специального фонда для реализации идей активных родителей.

Ранее Путин поручил правительству определить порядок выплат военным-контрактникам. Компенсации полагаются бойцам СВО, которые заключали договор с ВС России в период с 24 февраля 2022 года.