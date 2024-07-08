Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор детей в школу

Президент Владимир Путин на встрече с семьями, вышедшими в финал конкурса «Это у нас семейное», предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. Его слова передало РИА «Новости» .

Президент рассказал, что в курсе ситуации, при которой у обладателей материнского капитала остается некоторая сумма, которую ни на что нельзя потратить.

«Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем», — сказал глава государства.

Он поручил организовать схему таким образом, чтобы люди могли полностью использовать выплаченные им средства, и рассказал, что уже обсуждал эту проблему с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В мае в Госдуме рассказали, как потратить материнский капитал на пенсию.