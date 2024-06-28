Путин поручил правительству определить порядок выплат военным-контрактникам

Правительство в двухмесячный срок определит порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты военным, которые служат в войсках по контракту. Указ опубликовали на сайте официальной правовой информации .

Президент Владимир Путин поручил правительству также обеспечить финансирование расходов для выплат военнослужащим.

Из документа следует, что компенсации полагаются бойцам СВО, которые заключали контракт с ВС России в период с 24 февраля 2022 года. Указ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Ранее глава государства поручил правительству разобраться с вопросом о выплатах при гибели бойцов СВО. Ответственным назначили председателя кабмина Михаила Мишустина.