Путин поручил правительству определить порядок выплат военным-контрактникам

Правительство в двухмесячный срок определит порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты военным, которые служат в войсках по контракту. Указ опубликовали на сайте официальной правовой информации.
Президент Владимир Путин поручил правительству также обеспечить финансирование расходов для выплат военнослужащим.
Из документа следует, что компенсации полагаются бойцам СВО, которые заключали контракт с ВС России в период с 24 февраля 2022 года. Указ вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Ранее глава государства поручил правительству разобраться с вопросом о выплатах при гибели бойцов СВО. Ответственным назначили председателя кабмина Михаила Мишустина.