Путин позвонил раненному под Курском военкору Поддубному

Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения военкора ВГТРК Евгения Поддубного, который продолжает лечение после ранения в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — передали в пресс-службе.

Поддубный получил ранение в Курской области 7 августа. В тот день он освещал обстановку в регионе, сообщил RT. Сейчас военкор находится в столичном НИИ Склифосовского.

Врачи сообщали, что у Поддубного травма лицевого скелета, черепно-мозговая травма и сильный ожог. Состояние пациента оценили как тяжелое. Ранее появились кадры с журналистом сразу после ранения.

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