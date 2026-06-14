Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в юбилейном саммите Россия — АСЕАН в Казани и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщило ИС «Вести» .

По его словам, помимо мероприятий самого саммита, в графике главы государства запланировано большое количество переговоров. Зарубин отметил, что подобные встречи нередко становятся источником важных политических решений и громких заявлений.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В страну прибудут руководители ведущих государств Юго-Восточной Азии — одного из наиболее динамично развивающихся регионов мира.

Встреча приурочена к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН. Участники планируют подвести итоги сотрудничества и обсудить перспективы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.