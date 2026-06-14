Зарубин опубликовал неизвестные кадры встречи Путина со штурмовиками

Журналист Павел Зарубин в телеграм-канале опубликовал неизвестные кадры встречи президента России Владимира Путина со штурмовиками. На видео глава государства общается с военнослужащими.

Зарубин показал фрагмент, когда президент задавал вопросы штурмовику группировки «Днепр». Он спросил, подбираются ли они к Запорожью, на что получил ответ: «Так точно!».

Журналист анонсировал полную версию записи в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия», которую покажут в воскресенье.

Во время встречи с Путиным морпех начал волноваться во время доклада. Глава государства сумел успокоить военнослужащего. Путин прервал доклад и заметил, что на передовой под вражеским огнем бойцы наверняка переживают гораздо меньше, чем на приеме в официальных кабинетах.