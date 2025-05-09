Путин лично поприветствовал военных, принявших участие в параде Победы

На Красной площади в Москве завершился парад Победы. Президент России Владимир Путин лично поприветствовал военных, принявших участие в торжественном мероприятии.

Глава государства подошел к военнослужащим, прошедшим по Красной площади, сказал приветственные слова и пожал им руки.

Также Путин отдельно пообщался с военными армии КНДР и с ветеранами Великой Отечественной войны. Президент подошел к каждому участнику ВОВ, поздравил с праздником и обнял.

После этого лидер страны покинул Красную площадь под крики «Россия!». Вместе с лидерами иностранных государств он направился к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы возложить цветы.

Во время парада Победы в Москве впервые показали новейшую боевую технику. Публике представили военные беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».