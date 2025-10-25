Оборона ВСУ рухнула на юге Красноармейска
ВС России удалось прорвать оборону ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оборона противника на юге и юго-востоке города рухнула», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что российские бойцы ведут расширение плацдарма на этом участке фронта.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВС России постепенно подступают к железнодорожной станции на севере Красноармейска. Их успехи на поле боя привели командиров ВСУ в ужас.
Также российским подразделениям удалось зафиксироваться на кладбище и в восточной части Красноармейска.