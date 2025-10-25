ВС России удалось прорвать оборону ВСУ в южной и юго-восточной частях Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Оборона противника на юге и юго-востоке города рухнула», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что российские бойцы ведут расширение плацдарма на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС России постепенно подступают к железнодорожной станции на севере Красноармейска. Их успехи на поле боя привели командиров ВСУ в ужас.

Также российским подразделениям удалось зафиксироваться на кладбище и в восточной части Красноармейска.