ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки под давлением армии России

В Харьковской области российские войска усилили давление на позиции ВСУ у Ковшаровки, заставив их отступить на некоторых участках фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские военные давят на боевиков ВСУ на участке Песчаное — Глушковка шириной порядка 10 километров. За текущую неделю ВС РФ существенно увеличили так называемую серую зону.

«По сути, наши военнослужащие выдавили украинских боевиков с занимаемых позиций и подровняли линию боевого соприкосновения», — сказал Марочко.

Он добавил, что российские войска воспользовались нехваткой сил и средств у противника, чтобы продвинуться в направлении Ковшаровки.

До этого военный эксперт сообщал, что ВС РФ сократила расстояние до этого населенного пункта до 6,5 километра, продвинувшись западнее Кисловки.

Ранее Марочко рассказал, что украинские боевики расстреливали мирных жителей в населенных пунктах Красный Лиман, Константиновка, Северск, Красноармейск и Дмитров.