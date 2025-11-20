Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск «Запад». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС .

Лидер страны провел совещание с высшим руководством Вооруженных сил России.

«Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и Краматорском направлении. Командир группировки „Запад“ рассказал о ситуации вокруг Купянска», –сказал он.

В совещании участвовали начальник Генштаба ВС РФ, главного оперативного управления, командующие группировками «Запад» и «Юг».

Песков добавил, что ранее Путин провел аналогичное совещание 25 октября. По словам президента, все задачи, которые ставились на предыдущем совещании, были выполнены.

Ранее Путин присвоил звание «гвардейский» 255-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу, мужество и стойкость, проявленные в боях по защите Отечества и госинтересов в условиях вооруженных конфликтов.