Путин присвоил 255-му мотострелковому полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин за проявленный героизм в боевых действиях присвоил звание «гвардейский» 255-му мотострелковому полку. Указ главы государств опубликован на официальном портале правовых актов.

Судя по тексту документа, решение приняли в связи с «массовым героизмом и отвагой, мужеством и стойкостью, проявленными полком в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

В августе Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» два воинских подразделения, которые ведут боевые действия в зоне СВО.

Почетный статус тогда получили 30-я артиллерийская бригада и 6-й инженерно-саперный полк. Глава государства отмечал особые заслуги военнослужащих, а также их мужество, стойкость и отвагу.

Путин добавил, что присвоение почетных наименований является признанием особых заслуг.