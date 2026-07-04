Президент России Владимир Путин поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя к продолжению боевых действий на Украине. Об этом он сказал на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

По словам главы государства, работа должна коснуться каждого, кто может быть связан с призывами к дальнейшему продолжению боевых действий.

«Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине», — сказал Путин.

Ранее глава государства также выразил уверенность в победе России. Он также сообщил об освобождении стратегического населенного пункта в ДНР — Константиновки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что ВСУ считали этот город практически неприступным районом.