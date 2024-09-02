Путин пообещал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в Кызыле.

Провокация ВСУ была призвана остановить наступление России в Донбассе. Но боевикам не удалось этого сделать, подчеркнул глава государства.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны», — отметил Путин.

По словам президента, действующие власти Украины не заинтересованы в прекращении боевых действий. Россия же защищает жителей Донбасса и свое будущее.

Ранее Путин указал на негативную роль решений лидеров СССР в ситуации на Украине. Президент напомнил, что после 1917 года на украинской территории возникли «недолговечные квазигосударственные образования» без четких границ.

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