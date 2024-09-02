Путин указал на негативную роль решений лидеров СССР в ситуации на Украине

Решения руководителей СССР по национально-территориальному вопросу сыграли негативную роль в ситуации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил сайт Кремля.

В интервью монгольской газете «Оноодор» он уточнил, что на происходящее на Украине повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Путин напомнил, что после 1917 года на украинской территории возникли «недолговечные квазигосударственные образования», у которых не было четких границ.

«В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались достаточно произвольно, исходя из „пролетарской необходимости“», — подчеркнул он.

В качестве примера президент привел Донбасс и Крым, которые руководство СССР передало Украине. По его словам, советские лидеры не предполагали, что союз распадется, и входившие в него государства будет существовать с искусственно проведенными внутренними административными границами.

В качестве еще одной причины украинского кризиса Путин назвал антироссийскую политику Запада. Он отметил, что западные страны десятилетиями пытались установить контроль над Украиной.