Путин указал на негативную роль решений лидеров СССР в ситуации на Украине

Путин: политика СССР сыграла негативную роль в ситуации с Украиной

Фото: РИА «Новости»

Решения руководителей СССР по национально-территориальному вопросу сыграли негативную роль в ситуации на Украине. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщил сайт Кремля.

В интервью монгольской газете «Оноодор» он уточнил, что на происходящее на Украине повлияли как внешние, так и внутренние факторы. Путин напомнил, что после 1917 года на украинской территории возникли «недолговечные квазигосударственные образования», у которых не было четких границ.

«В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались достаточно произвольно, исходя из „пролетарской необходимости“», — подчеркнул он.

В качестве примера президент привел Донбасс и Крым, которые руководство СССР передало Украине. По его словам, советские лидеры не предполагали, что союз распадется, и входившие в него государства будет существовать с искусственно проведенными внутренними административными границами.

В качестве еще одной причины украинского кризиса Путин назвал антироссийскую политику Запада. Он отметил, что западные страны десятилетиями пытались установить контроль над Украиной.

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