Путин поговорил с командирами действующих под Курском бригад

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Командиры доложили главе государства о ходе боевых действий в курском приграничье. По словам Пескова, Путин поблагодарил военных за выполнение поставленных перед ними задач.

Ранее в Сети появились сообщения, что украинская армия стягивает технику для масштабного наступления на Брянскую и Курскую области. По данным Telegram-канала Shot, военных ВСУ перебросили в два населенных пункта в Сумской области, всего к прорыву готовятся более пяти тысяч человек.

Источник 360.ru опроверг эту информацию. Он рассказал, что ВС России контролируют все передвижения боевиков. По его словам, российские войска наносят упреждающие удары артиллерией и авиацией по живой силе и технике противника.