Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием. Об этом журналистам сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

Разговор президентов носил неформальный характер и продолжался около часа. За это время политики успели обсудить важные мировые вопросы. Лидеры поговорили про общие отношения между странами, наметили будущие переговоры представителей двух государств. Из Кремля Трампу направили письменное поздравление.

Как отметил Ушаков, Путин с большим уважением относится к личным качествам Трампа. Российский руководитель ценит его за мощный бойцовский дух, настойчивость и умение держать удар.

«Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа», — пояснил помощник Владимира Путина.

Именинник остался очень доволен этим звонком из Москвы, как заметил Ушаков. Трамп признался, что теплые слова коллеги его искренне тронули. Владимир Путин первым из глав государств поздравил его с днем рождения.

В числе прочих тем президенты затронули вопрос Украины. Путин и Трамп договорились о том, что в ближайшее время в Москву прилетят переговорщики Уиткофф и Кушнер.

В начале июня посол Дарчиев высоко оценил личные отношения российского лидера Владимира Путина и Трампа.