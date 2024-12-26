Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому участники специальной военной операции и члены их семей до 31 января 2025 года имеют право обратиться к кредиторам и потребовать у них кредитные каникулы. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

В ноябре участник спецоперации из Воронежа засудил коллекторов, звонивших ему на фронт и требовавших вернуть долг. Банк, выдавший ему кредит, передал клиентские данные без его согласия. В итоге с коллекторской фирмы взыскали 60 тысяч рублей.

В ноябре жительница Подмосковья пожаловалась на банк, который отказался предоставить кредитные каникулы ее мужу — участнику боевых действий.

Она указала, что ей регулярно звонят и пишут коллекторы, угрожая принудительно продать имущество, несмотря на отсутствие судебного решения и исполнительного производства.