Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому участники специальной военной операции и члены их семей до 31 января 2025 года имеют право обратиться к кредиторам и потребовать у них кредитные каникулы. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
В ноябре участник спецоперации из Воронежа засудил коллекторов, звонивших ему на фронт и требовавших вернуть долг. Банк, выдавший ему кредит, передал клиентские данные без его согласия. В итоге с коллекторской фирмы взыскали 60 тысяч рублей.
В ноябре жительница Подмосковья пожаловалась на банк, который отказался предоставить кредитные каникулы ее мужу — участнику боевых действий.
Она указала, что ей регулярно звонят и пишут коллекторы, угрожая принудительно продать имущество, несмотря на отсутствие судебного решения и исполнительного производства.