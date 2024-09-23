Банк в Подмосковье привлекли к ответственности за нарушения прав бойца СВО

Жительница Подмосковья обратилась в ГУФССП России по Московской области с жалобой на банк, который отказался предоставить ее мужу кредитные каникулы. Супруг является участником СВО по контракту и в данный момент находится в зоне СВО.

В своем заявлении женщина указала, что на домашний телефон мужа поступают многочисленные звонки и SMS-сообщения с угрозами о розыске и продаже его имущества судебными приставами, несмотря на отсутствие судебного решения и возбужденного исполнительного производства.

В ходе административного расследования было установлено, что жена должника подавала в банк заявление о кредитных каникулах, но организация оставила это обращение без ответа. Несмотря на это, сотрудники банка продолжали направлять уведомления с угрозами.

Согласно законодательству Российской Федерации, подобные действия кредитора могут повлечь за собой административную ответственность. Материалы административного расследования подтвердили неправомерные действия банка. В результате должностное лицо ГУФССП России по Московской области признало юридическое лицо виновным по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и назначило штраф в размере 50 тысяч рублей за психологическое давление на участника СВО в попытках взыскать задолженность.

Сотрудники ФССП обязаны принимать меры для защиты прав граждан. Подать заявление в ГУФССП России по Московской области можно несколькими способами: через письменное обращение или во время личного приема по адресу. Также доступна интернет-приемная на официальном сайте Главного управления, а контактный телефон — 8 (498) 568-98-30.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».