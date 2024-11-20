Боец СВО добился наказания звонивших ему на фронт коллекторов

Боец СВО из Воронежа засудил регулярно звонивших ему на фронт коллекторов

Отправившийся в зону проведения спецоперации по контракту с Минобороны житель Воронежа наказал назойливых коллекторов, которые требовали от него оплаты долга по кредиту. Как сообщила пресс-служба областного главка ФССП, мужчине оборвали телефон регулярными звонками и СМС, когда он находился на фронте.

В ведомстве уточнили, что выдавший бойцу заем банк передал права по взысканию долга коллекторской организации, не сообщив об этом клиенту. К этому времени мужчина уже

заключил военный контракт и находился в зоне проведения СВО.

На фронте он столкнулся с тем, что ему постоянно звонят неизвестные с незнакомых номеров и приходят сообщения о задолженности по кредиту. Боец пожаловался на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов.

После проверки специалисты подали на коллекторское агентство в суд, который обязал фирму выплатить штраф в 60 тысяч рублей.

Сейчас заключившие контракт для службы в зоне проведения спецоперации бойцы получают кредитные каникулы для погашения займов.

В конце августа правительственная комиссия одобрила законопроект о списании кредитов с ветеранов СВО, получивших государственные награды, уволенных с военной службы по возрасту или после истечения срока контракта.