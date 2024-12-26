Путин подписал указ о соцвыплатах детям военнопленных

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячного социального пособия детям военнослужащих, которые были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в период участия в специальной военной операции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Размер выплаты должен быть равен прожиточному минимуму для детей в регионе.

Также президент подписал указ, который увеличивает размер единовременной выплаты для участников СВО, получивших инвалидность. Теперь она составит четыре миллиона рублей вместо трёх.

Ранее Путин утвердил законопроект, разрешающий органам власти, прокуратуры и следствия скрывать часть данных о своей работе во время военного положения.