Путин подписал указ о соцвыплатах детям военнопленных

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячного социального пособия детям военнослужащих, которые были взяты в плен или пропали без вести, в том числе в период участия в специальной военной операции. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Размер выплаты должен быть равен прожиточному минимуму для детей в регионе.
Также президент подписал указ, который увеличивает размер единовременной выплаты для участников СВО, получивших инвалидность. Теперь она составит четыре миллиона рублей вместо трёх.
Ранее Путин утвердил законопроект, разрешающий органам власти, прокуратуры и следствия скрывать часть данных о своей работе во время военного положения.
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