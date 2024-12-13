Путин разрешил госорганам скрывать часть данных о себе при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, разрешающий органам власти, прокуратуры и следствия скрывать часть данных о своей работы во время военного положения. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Разрешение касается органов федеральной власти, военного и местного самоуправления, а также судов. Порядок ограничения определяют Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

В ноябре президент подписал указ об обновленных основах государственной политики ядерного сдерживания. Согласно документу, агрессия против России любой страны, входящей в военный блок, будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие, если против нее самой или ее союзников применили оружие массового поражения. При этом госполитика в области ядерного сдерживания названа оборонительной.