Путин повысил разовые выплаты участникам СВО, получившим инвалидность

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники СВО, ставшие инвалидами, будут получать единовременную выплату в четыре миллиона рублей. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Если увечье получено до даты опубликования указа, то фонд «Защитники Отечества» перечислит средства с учетом более ранних выплат. Замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева напомнила, что раньше такая единовременная выплата составляла три миллиона.

«Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены», — заверила она.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Цивилевой разработать нормативы выплат участникам СВО в соответствии с тяжестью их ранений.