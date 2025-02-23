Путин поднял бокал с военными в День защитника Отечества

Президент Владимир Путин после церемонии награждения Героев России побеседовал с военными в неформальной атмосфере. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства по традиции поднял бокал шампанского в честь праздника.

«Так сложилась судьба. Так господу было угодно, если можно так даже сказать. На наши плечи с вами выпала такая сложная, но почетная миссия — защитить Россию», — отметил он в беседе с военнослужащими.

Церемония награждения сотрудников министерства обороны и Росгвардии прошла в Кремле. Путин поздравил военнослужащих с 23 Февраля и присуждением высокого звания Героя России. Он назвал День защитника Отечества праздником, который является символом уважения к ратному подвигу и памяти сражавшихся за страну предков.

Во время церемонии награждения президент также отметил, что современное поколение российских граждан сделает все возможное, чтобы передать Родину потомкам.