Современное поколение россиян сделает все возможное, чтобы передать Родину потомкам. Таким мнением поделился президент Владимир Путин во время церемонии награждения Героев России.

По его словам, молодым людям не стыдно перед предками — они сражаются за Отечество.

«Сколько неизвестных солдат было, даже не знает никто. Благодаря их усилиям, их мужеству, их очень тяжелому труду на фронте мы с вами сегодня имеем Россию, защищаем ее. И вы делаете это достойно. Нам с вами не стыдно перед нашими отцами, перед нашими предками», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что День защитника Отечества давно стал символом уважения к ратному подвигу и памяти поколений предков, сражавшихся за Родину. Участники специальной операции верны заветам отцов, дедов и прадедов.

Церемония вручения медалей Героя России участникам СВО проходит в Кремле 23 февраля.