Применение ракеты «Орешник» призвано остановить Запад от поддержки Украины и эскалации конфликта. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сообщил об этом «Известиям» .

После удара «Орешником» по Днепропетровску президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и тем, кто рассчитывает на стратегическое поражение страны. Рябков расценил его речь, как предупреждение Западу о том, что пора остановиться и прекратить повышать ставки.

«Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — сказал он.

Рябков выступил против термина «красные линии», потому что Запад стал на нем спекулировать. Он предупредил, что Россия отстоит свои коренные интересы всеми доступными способами.

Поданные Путиным сигналы встревожили Запад. Ирландский журналист Чей Боуз призвал лидеров стран НАТО прислушаться к словам о праве России на ответные удары.