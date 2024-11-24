Появилось видео с Путиным сразу после заявления об испытании «Орешника»

Президент выступил с обращением к нации 21 ноября. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Брянской и Курской областях британскими и американскими дальнобойными ракетами испытала одну из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник».