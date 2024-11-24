Появилось видео с Путиным сразу после заявления об испытании «Орешника»

Путин назвал свое заявление об испытаниях «Орешника» достаточно ясным и понятным

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал заявление об испытаниях новейшей ракетной системы «Орешник» ясным и понятным. Фрагмент видео в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

На кадр попала фраза главы государства сразу после завершения видеообращения.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — заключил Путин и встал из-за стола.

Президент выступил с обращением к нации 21 ноября. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Брянской и Курской областях британскими и американскими дальнобойными ракетами испытала одну из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник».

Российские военные поразили ракетой в гиперзвуковом безъядерном оснащении крупный промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске, который выпускает вооружения для ВСУ.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что применение «Орешника» стало эффективным сигналом для Запада.

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