Появилось видео с Путиным сразу после заявления об испытании «Орешника»

Президент России Владимир Путин назвал заявление об испытаниях новейшей ракетной системы «Орешник» ясным и понятным. Фрагмент видео в Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
На кадр попала фраза главы государства сразу после завершения видеообращения.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — заключил Путин и встал из-за стола.
Президент выступил с обращением к нации 21 ноября. Он заявил, что Россия в ответ на удары ВСУ по объектам в Брянской и Курской областях британскими и американскими дальнобойными ракетами испытала одну из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник».
Российские военные поразили ракетой в гиперзвуковом безъядерном оснащении крупный промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске, который выпускает вооружения для ВСУ.