Заявления Путина о праве на ответные удары напугали Запад

Западные элиты должны проявить здравомыслие после заявления российского президента Владимира Путина о праве страны на ответные шаги за обстрел своей территории. Об этом в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Владимир Путин четко обозначил выбор для стран НАТО. Теперь никакой двусмысленности нет. Давайте помолимся, чтобы к нему прислушались в Вашингтоне, Лондоне и Париже», — сообщил он.

Боуз добавил, что со своей стороны рекомендует лидерам западных стран, которые готовят планы по использованию своих войск против России, задуматься об этом.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением насчет ударов ВСУ по объектам в Брянской и Курской областях с применением британских ракет Storm Shadow и американских ATACMS. Он подчеркнул, что у России есть право применить свое оружие против военной инфраструктуры стран НАТО, использующих свое вооружение против нее.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в попытке начать третью мировую после удара «Орешником».