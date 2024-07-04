Путин поблагодарил ШОС за предложения по урегулированию на Украине
Путин: Россия готова учитывать идеи ШОС по урегулированию кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — сказал глава государства.
Путин отмечал на саммите, что предложенный им мирный план позволил бы незамедлительно прекратить боевые действия на Украине при ее готовности сесть за стол переговоров.
При этом накануне в Кремле назвали посредничество Турции по урегулированию невозможным.
Саммит ШОС проходит 3–4 июля в Астане. Его девизом стало «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».