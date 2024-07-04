Путин поблагодарил ШОС за предложения по урегулированию на Украине

Путин: Россия готова учитывать идеи ШОС по урегулированию кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложения по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы», — сказал глава государства.

Путин отмечал на саммите, что предложенный им мирный план позволил бы незамедлительно прекратить боевые действия на Украине при ее готовности сесть за стол переговоров.

При этом накануне в Кремле назвали посредничество Турции по урегулированию невозможным.

Саммит ШОС проходит 3–4 июля в Астане. Его девизом стало «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».