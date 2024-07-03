В Кремле исключили посредничество Эрдогана на переговорах по Украине
Песков: Эрдоган не станет посредником между Россией и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, это невозможно», — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что тему Украины поднимали на встрече двух лидеров в Казахстане.
Турецкий президент с начала конфликта предлагал свои услуги по посредничеству в урегулировании ситуации на Украине.
Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита ШОС в Астане 3 июля. Глава государства признался, что давно не видел президента Турции лично. По словам Путина, российско-турецкие отношения продолжают развиваться, несмотря на мировые сложности. Страны реализуют совместные проекты по графику и без сбоев.