Бои на Украине прекратятся, как только она согласится на условия России и сядет за стол переговоров. Президент Владимир Путин заявил на саммите ШОС в Астане, что российская сторона всегда выступала за дипломатическое урегулирование конфликта, сообщила пресс-служба Кремля .

Президент поблагодарил страны ШОС за предложения по разрешению конфликта на Украине и заявил, что их учтут. Он напомнил, что в июне Россия представила еще один план урегулирования.

«В случае готовности украинской стороны, а главное — ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал Путин.

Он заявил, что Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Путин плдчеркнул, что конфликт возник из-за бесцеремонной политики США.

Путин перечислил условия переговоров с Украиной на встрече с руководством МИД России. Он настаивал на внеблоковом статусе соседней страны и выводе войск из новых регионов.