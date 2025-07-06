Путин передал вдове генерал-майора Гудкова медаль «Золотая Звезда»

Президент России Владимир Путин передал Жанне Гудковой, вдове погибшего в Курской области генерал-майора Михаила Гудкова, медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На боевому посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей», — сказал российский лидер, обращаясь к Гудковой.

Президент подчеркнул, что память о генерал-майоре будет храниться не только в его наградах, но и с помощью объектов, которые назовут в его честь. Это будет улица в Донецке и школа в ДНР.

Путин назвал Гудкова настоящим русским офицером, который отдал свою жизнь за Отечество.