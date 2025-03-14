Песков: Путин поддерживает позицию Трампа по Украине, но есть нерешенные вопросы

Президент России Владимир Путин в целом поддерживает позицию лидера США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил нюансы, которые необходимо решить. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа», — подчеркнул он.

Накануне Путин на пресс-конференции заявил, что поддерживает саму идею перемирия, однако нужно обсудить множество вопросов.

В частности, он спросил, что, по логике прекращения огня, нужно будет сделать с украинскими боевиками, заблокированными в Курской области. Кроме того, он отметил, что ВСУ могут попытаться использовать отведенные 30 дней на то, чтобы перевооружиться и пополнить ряды.

Трамп назвал заявление российского коллеги многообещающим, хотя и неполным. Он заявил, что отказ России от прекращения огня станет большим разочарованием для мира.