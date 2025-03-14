Путин озвучил нерешенные вопросы в позиции Трампа по Украине — Песков
Песков: Путин поддерживает позицию Трампа по Украине, но есть нерешенные вопросы
Президент России Владимир Путин в целом поддерживает позицию лидера США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил нюансы, которые необходимо решить. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа», — подчеркнул он.
Накануне Путин на пресс-конференции заявил, что поддерживает саму идею перемирия, однако нужно обсудить множество вопросов.
В частности, он спросил, что, по логике прекращения огня, нужно будет сделать с украинскими боевиками, заблокированными в Курской области. Кроме того, он отметил, что ВСУ могут попытаться использовать отведенные 30 дней на то, чтобы перевооружиться и пополнить ряды.
Трамп назвал заявление российского коллеги многообещающим, хотя и неполным. Он заявил, что отказ России от прекращения огня станет большим разочарованием для мира.