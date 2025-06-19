Путин ответил на обвинения в ударах по жилым кварталам в Киеве

Путин: ВС России наносят удары по военным заводам, а не по жилым кварталам

Вооруженные силы России обстреливают военные объекты на Украине. Жилые кварталы под удары не попадают, заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин. Его выступление транслировали в Telegram-канале Кремля .

«Удары были не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса. По заводам, которые производят военную технику», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить.

В ночь на 17 июня ВС РФ нанесли новый массированный ракетный удар по Украине. Местные издания сообщали, что российские военные выпустили по целям 440 ударных беспилотников и 32 ракеты разных типов. По данным Минобороны, под обстрелами оказались объекты военно-промышленного комплекса под Киевом.