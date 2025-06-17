Летели «Кинжалы» и «Искандеры». Как прошла новая массированная атака на Украину
Минобороны: российские бойцы поразили военные объекты ВСУ в двух областях
Минувшая ночь ознаменовалась, предположительно, одним из самых массированных ракетных ударов по Украине с начала специальной военной операции. Сколько целей удалось поразить и какие у этого могут быть последствия, разбирался 360.ru.
Как и чем поражали объекты на Украине
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские военные выпустили по целям 440 ударных беспилотников и 32 ракеты разных типов — «Кинжал», «Калибр», Х-101 и другие. Из них 166 якобы «локационно потеряны», то есть где они — неизвестно.
Основным направлением удара назвали Киев, где зафиксировали попадания по меньшей мере в 15 местах и падение обломков в 34. По данным городской военной администрации, в Святошинском районе начался пожар в зоне нежилой застройки. В Днепровском районе пострадала контактная сеть на железной дороге.
Одной из целей украинский военнослужащий Станислав Бунятов, ведущий Telegram-канал «Говорять Снайпер», назвал склады боеприпасов недалеко от украинской столицы.
«Ангары под открытым небом — это сильно», — написал он, добавив, что у ВСУ на передовой и без того дефицит снарядов.
Мониторинговый Telegram-канал «Хроники Гераней» сообщил, что среди пораженных объектов может быть противовоздушная ракетная установка Patriot, базировавшаяся на территории киевского аэропорта Жуляны, при этом против целей использовали сочетание ракет «Искандер-М» и «Кинжал». Еще одной целью в публикации указали Киевский радиозавод.
По данным ГСЧС Украины, под ударами также оказались Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская и Николаевская области.
Данные от Минобороны
Позднее пресс-служба Министерство обороны России сообщила, что ночью вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса под Киевом, а также на временно подконтрольной Украине территории Запорожской области. Для этого использовали высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.