Летели «Кинжалы» и «Искандеры». Как прошла новая массированная атака на Украину

Минувшая ночь ознаменовалась, предположительно, одним из самых массированных ракетных ударов по Украине с начала специальной военной операции. Сколько целей удалось поразить и какие у этого могут быть последствия, разбирался 360.ru.

Как и чем поражали объекты на Украине

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские военные выпустили по целям 440 ударных беспилотников и 32 ракеты разных типов — «Кинжал», «Калибр», Х-101 и другие. Из них 166 якобы «локационно потеряны», то есть где они — неизвестно.

Основным направлением удара назвали Киев, где зафиксировали попадания по меньшей мере в 15 местах и падение обломков в 34. По данным городской военной администрации, в Святошинском районе начался пожар в зоне нежилой застройки. В Днепровском районе пострадала контактная сеть на железной дороге.

Одной из целей украинский военнослужащий Станислав Бунятов, ведущий Telegram-канал «Говорять Снайпер», назвал склады боеприпасов недалеко от украинской столицы.

«Ангары под открытым небом — это сильно», — написал он, добавив, что у ВСУ на передовой и без того дефицит снарядов.