Диалог Путина и Трампа по Украине исключили в Кремле

Президент России Владимир Путин не ведет диалог с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом относительно ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Это не так», — коротко сказал официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос об информации в западных СМИ о том, что Путин и Трамп якобы тайно обсуждают достижение мира на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее не исключал, что Россия и Украина могут в ближайшее время урегулировать часть вопросов в формате диалога. По его словам, первый шаг к этому сделали еще на саммите в Швейцарии.

Ранее Трамп заявлял, что способен уладить украинский конфликт в течение 24 часов в случае победы на выборах президента США. Зеленский отмечал, что сильно сомневается в таком развитии событий.