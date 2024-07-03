Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп должен публично раскрыть детали своего плана урегулирования по Украине. С таким заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что любые подобные предложения не должны нарушать суверенитета страны.

«Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для независимости Украины или потери государственности, то мы хотим быть к этому готовы», — заявил Зеленский.

Политик добавил, что готов встретиться с Трампом и его командой, чтобы обсудить все подготовленные инициативы, а также оценить сохранится ли помощь со стороны США после президентских выборов в ноябре или Украина останется в одиночестве.

Трамп уже несколько раз заявлял, что в случае своей победы президентских выборах остановит конфликт на Украине еще до инаугурации. В последний раз с таким заявлением он выступил на митинге своих сторонников в Филадельфии. При этом политик ни разу не раскрывал в чем заключается его план урегулирования.

Агентство Reuters ранее заявило, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц рекомендовали политику после возвращения в Белый дом прекратить всякую поддержку Украины и этим заставить страну пойти на мирные переговоры с Россией.