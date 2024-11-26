Минобороны пригрозило ответом на атаки ATACMS аэродрома в Курской области

Минобороны контролирует обстановку после обстрела ВСУ аэродрома Курск-Восточный и готовит ответные действия. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

По данным министерства, аэродром атаковали восемь ракет ATACMS. Семь из них удалось сбить системами ПВО, однако восьмая достигла цели, незначительно повредив объекты инфраструктуры и ранив двоих военнослужащих.

Ранее такими же ракетами атаковали позицию зенитного ракетного дивизиона в Курской области, при этом повредив РЛС.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что ВСУ получили разрешение использовать ATACMS против объектов в России.