Сегодня 16:53 Минобороны пригрозило ответом на атаки ATACMS аэродрома в Курской области Фото: Пресс-служба Минобороны
Минобороны контролирует обстановку после обстрела ВСУ аэродрома Курск-Восточный и готовит ответные действия. Об этом сообщила
пресс-служба военного ведомства.
По данным министерства, аэродром атаковали восемь ракет ATACMS. Семь из них удалось сбить системами ПВО, однако восьмая достигла цели, незначительно повредив объекты инфраструктуры и ранив двоих военнослужащих.
Ранее такими же ракетами атаковали позицию зенитного ракетного дивизиона в Курской области, при этом повредив РЛС.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что
ВСУ получили разрешение использовать ATACMS против объектов в России.
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