Лавров русскими пословицами прокомментировал удары ВСУ ракетами ATACMS

Если терпение постоянно испытывают, оно обязательно закончится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал журналисту Павлу Зарубину удары ВСУ ракетами ATACMS.

Дипломат также вспомнил ряд русских пословиц.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, в мозгах у западных чиновников в этой ситуации должна быть еще одна пословица: «Русский мужик долго запрягает…».

За последние несколько дней украинские войска дважды ударили по Курской области ракетами ATACMS американского производства. Несколько военных получили ранения.