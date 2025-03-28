Путин оценил искренность Трампа в украинском вопросе

Президент США Дональд Трамп хотел бы остановить конфликт на Украине. О его искренности российский лидер Владимир Путин заявил морякам АПЛ «Архангельск», сообщило РИА «Новости» .

За урегулированием ситуации на Украине, по его словам, наблюдает весь мир. И Трамп действительно нацелен на решение этого вопроса.

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений, их много», — убежден Путин.

Но это сложный конфликт, требующий тщательного обсуждения и подхода. Президент заявил, что Россия поддержит мирные методы, но при устранении первопричин кризиса. Он сказал о необходимости обеспечить безопасность России в длительной перспективе.

Путин побывал на подводном крейсере «Архангельск» во время рабочей поездки в Мурманск. Он осмотрел центральный командный пост, места хранения вооружений, каюту экипажа, сауну и кухонный блок.