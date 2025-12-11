Путин отметил динамику российских войск в зоне СВО

Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных, динамика хорошая. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о боевой ситуации с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами», — подчеркнул верховный главнокомандующий.

Во время совещания Герасимов доложил об освобождении города Северска в ДНР и сел Куриловка и Кучеровка в Харьковской области. Кроме того, по его словам, российские военные заняли южную часть Мирнограда (Димитрова) и контролируют около 45% Константиновки.

После этого Путин заслушал доклады командующего «Южной» группировкой войск Сергея Медведева, командующего 3-й армией Игоря Кузьменкова, а также командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова и командира роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Нарана Очиргоряева.