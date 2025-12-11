Герасимов доложил об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска, Кучеровки и Куриловки, а также южной части Димитрова (Мирнограда). Его слова привела пресс-служба Кремля.

Села Кучеровка и Куриловка находятся в Харьковской области и примыкают к Купянску — с востока и юго-востока соответственно. Кроме того, Герасимов доложил, что группировка войск «Запад» продолжает боевые действия на левом берегу реки Оскол.

Идут бои и в городе Константиновка в ДНР, под контроль российских войск перешло около 45% зданий.

В совещании помимо Герасимова принимали участие командующий «Южной» группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев, в зоне ответственности которого находится Северск, а также командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов и командир роты 6-й отдельной мотострелковой бригады Наран Очиргоряев.

Накануне об освобождении города сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, город на 99% контролируется казачьими бригадами, идет зачистка и разминирование.