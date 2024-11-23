Путин обсудит с ОДКБ удары ВСУ западным дальнобойным оружием

Лидеры стран — членов ОДКБ на предстоящем заседании в Астане обсудят разрешение Запада на применение дальнобойных вооружений против России. Об этом сообщил источник ТАСС .

«В ходе визита российского президента в Казахстан мы как союзники обсудим аспекты украинского кризиса. Тема глубоких ударов по России также присутствует в повестке», — отметил он.

Источник также напомнил, что Россия и Казахстан заключили соглашение о взаимной поддержке в случае агрессии. Поездка Путина в республику намечена на 27 ноября, отмечал глава МИД Сергей Лавров.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что новейшая российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход украинского конфликта. Он подчеркнул, что удары ВСУ западным дальнобойным оружием по российской территории не останутся без ответа.