Лавров назвал дату визита Путина в Казахстан
Лавров заявил о серьезной подготовке к визиту Путина в Казахстан 27 ноября
МИД России начал серьезную подготовку к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».
Нуртлеу отметил, что такая поездка является очень важной для продвижения многопланового партнерства между двумя государствами.
«Как вы упомянули, мы ведем серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан 27 ноября» — ответил Лавров.
Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту подготовят десятки документов.
Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории. Замглавы МИД страны Роман Васильев выразил уверенность, что к позиции республики с пониманием относятся как в России, так и на Западе.