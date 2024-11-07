Лавров назвал дату визита Путина в Казахстан

Лавров заявил о серьезной подготовке к визиту Путина в Казахстан 27 ноября

МИД России начал серьезную подготовку к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Казахстан 27 ноября. Об этом на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане заявил глава ведомства Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости» .

Нуртлеу отметил, что такая поездка является очень важной для продвижения многопланового партнерства между двумя государствами.

«Как вы упомянули, мы ведем серьезную подготовку государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан 27 ноября» — ответил Лавров.

Глава МИД добавил, что к предстоящему саммиту подготовят десятки документов.

Ранее Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на его территории. Замглавы МИД страны Роман Васильев выразил уверенность, что к позиции республики с пониманием относятся как в России, так и на Западе.