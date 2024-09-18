Стало известно, как США отреагировали на увеличение численности ВС РФ

США внимательно следят за решением президента Владимира Путина о расширении численности ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами, трансляцию вело Associated Press .

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — сказал Райдер.

Он назвал важным такой шаг со стороны России.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому число ВС РФ увеличат до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военных. До этого общая численность войск составляла 2 209 130 человек, 1 320 000 из которых были военнослужащими.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил увеличение штатной численности ВС РФ растущими вызовами, с которыми Россия сталкивается в последнее время. Он отметил, что новый указ необходим для создания армии, исходя из опыта СВО.