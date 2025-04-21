Российские военнослужащие наносят удары по украинским гражданским объектам только в том случае, если их используют боевики ВСУ. Так президент Владимир Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах, отвечая на вопросы журналистов после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, — и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», — сказал он.

Президент также обратил внимание на то, что киевские власти часто используют гражданские объекты для военных целей, поэтому с предложением Украины не наносить удары по таким объектам нужно «разобраться». Он подчеркнул, что киевский режим вместе с зарубежными кураторами хотел организовать на гражданском объекте в Одессе испытание ракетных систем.

Российские войска двумя ракетами комплекса «Искандер-М» разгромили здание, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ, 14 апреля. По данным Минобороны, в результате атаки уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.