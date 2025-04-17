Во время ракетного удара по Сумам в городе проходила церемония награждения военных ВСУ. Детали атаки западным журналистам раскрыл украинский боец Александр, который участвовал в мероприятии.

Безопасно сидели в подвале

По словам военнослужащего, церемония состоялась в подвале университетского здания, недалеко от этого места взорвались российские баллистические ракеты. Жители города и сами бойцы пришли в ярость, гнев обрушился на украинское командование — проведение церемонии назвали ненужным и безответственным.

«Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — подчеркнул Александр в беседе с газетой The Washington Post.

Военный напомнил, что город Сумы находится всего в 29 километрах от российской границы, в нем нет надлежащей противовоздушной обороны. Российские бойцы могли перехватить сообщения или узнать о планах о церемонии ВСУ от коллаборациониста.

«Солдаты нужны на поле боя, а не в подвале в центре Сум», — подчеркнул Александр.