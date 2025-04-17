Украина в ярости. На Западе раскрыли детали ракетного удара по Сумам
Во время ракетного удара по Сумам в городе проходила церемония награждения военных ВСУ. Детали атаки западным журналистам раскрыл украинский боец Александр, который участвовал в мероприятии.
Безопасно сидели в подвале
По словам военнослужащего, церемония состоялась в подвале университетского здания, недалеко от этого места взорвались российские баллистические ракеты. Жители города и сами бойцы пришли в ярость, гнев обрушился на украинское командование — проведение церемонии назвали ненужным и безответственным.
«Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — подчеркнул Александр в беседе с газетой The Washington Post.
Военный напомнил, что город Сумы находится всего в 29 километрах от российской границы, в нем нет надлежащей противовоздушной обороны. Российские бойцы могли перехватить сообщения или узнать о планах о церемонии ВСУ от коллаборациониста.
«Солдаты нужны на поле боя, а не в подвале в центре Сум», — подчеркнул Александр.
Кто виноват в ударе по Сумам
В результате прилета «Искандеров» по Сумам удалось ликвидировать высокопоставленных командиров ВСУ, СБУ и НАТО. В их числе — известный «генерал-мясник». Козлом отпущения стал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, президент Украины Владимир Зеленский уволил его.
Однако именно украинский лидер несет ответственность за удар по Сумам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Зеленский уволил Артюха под давлением фактов, тем самым практически подтвердив выдвинутые против него обвинения.
«Лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, которое было направлено против собственных граждан», — подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что генсек ООН Антониу Гутерриш обвинил Россию в нападении на мирных жителей и вспомнили ситуацию в Буче. За три года ни у одного международного органа не нашлось возможности обнародовать списки якобы погибших людей. Украинский режим использует гражданских в качестве живого щита для военных встреч, а западные кураторы замалчивают эти факты, заключила Захарова.