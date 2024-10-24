Путин объяснил, почему ВСУ стали терять меньше танков

Путин: ВСУ стали терять меньше танков, потому что их количество уменьшилось

В распоряжении Вооруженных сил Украины осталось не так много танков, поэтому потери бронетехники в 2024 году сократились. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Путин прокомментировал продвигаемый президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы». Российский лидер напомнил, что в 2023 году во время контрнаступления ВСУ потеряли 18 тысяч единиц техники, в этом при атаке на Курскую область — почти на тысячу больше. При этом, по его словам, среди утраченной техники стало меньше танков.

«Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но, мне кажется, просто их применяли меньше, потому что просто меньше их стало в украинской армии», — сказал он.

Президент призвал сесть за стол переговоров вместо того, чтобы вести такие подсчеты. Он добавил, что важно сделать это, исходя из реалий и опираясь на ситуацию на земле.

О нехватке танков в украинской армии сообщил журнал National Interest. По его данным, немецкие Leopard и американские Abrams оказались неэффективными, поэтому главным орудием танкистов ВСУ стали устаревшие советские Т-64.